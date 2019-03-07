جنبلاط: بعد أن بلغت شتاء العمر أوصي أولادي بأن يحملوا مشعل الحرية من بعدي

اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى انه "بعد أن بلغت شتاء العمر أوصي أولادي بأن يحملوا مشعل الحرية من بعدي، واوصيهم بحفظ المختارة كرمز للتسامح".

اضاف جنبلاط خلال استقباله الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في المختارة، "باسمي وباسم راعي مصالحة الجبل الكبير البطريرك نصرالله صفير والبطريرك بشارة الراعي نرحّب بكم في المختارة اليوم وكل يوم".

ولفت الى ان "النظام السوري رفض الاعتراف بمطالب الشعب السوري والكرامة والسيادة لشعب كامل وانت الوحيد الذي أردت التدخل". وتابع قائلا "شاء القدر أن تكون معنا في آذار ومع الشعب اللبناني لمواجهة الإجرام، ولن ينسى الشعب اللبناني أنّك كنت معه في انتفاضته من أجل الحرية وانت كنت الوحيد الذي أراد التدخل بعد أن أراد أوباما وضع خطوط وهمية".