"النشرة": 28 حزيران موعدا لإعلان الحكم بحق مدير فرع مصرف لبناني كبير بقضية نصب

بعد ان كنا نشرنا في عدد سابق من النشرة بتاريخ 7 شباط 2019 عن جلسة المرافعة التي حددها القاضي المنفرد الجزائي في كسروان جورج حبيقة لاصدار الحكم على أحد كبار المصارف اللبنانية العريقة ومديرها وممثلها القانوني يوم أمس في 6 اذار في قضية التزوير والتواطؤ مع عصابة متخصصة في النصب والاحتيال، علمت "النشرة" أن القاضي قرر الذهاب بالقضية لخواتيمها رغم الضغوط، وحدد تاريخ إعلان الحكم في 28 حزيران 2019.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "النشرة" فقد كان الرأس المدبر لهذه العصابة مدير الفرع "ن.ق" يستخدم وسائل هذا البنك وختمه بتزوير واعطاء مستند غير قانوني لا يعمل به وفق الاصول المصرفية مما سهل للعصابة القيام بهذا الفعل بتهريب الاموال والتزوير والقيام بعمليات لتبييض الاموال، علما ان هذه العصابة اوقف بعض من افرادها والبعض الاخر فر من البلاد وهم "أ.ح" و"ت.ح".