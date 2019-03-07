زنكنة: قطاع النفط مستهدف اميركيا وسنوظف استثمارات بـ 6.5 مليار دولار

أكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، أن "قطاع النفط يشكل الهدف الاساس للهجمة المعادية الاميركية ضد ايران"، موضحا أن "سيتم توظيف استثمارات بقيمة 6.3 مليار دولار في صناعة النفط برأس مال محلي"، لافتاً الى أن "انتاج الصناعات البتروكيماوية في ايران شهد زيادة في ذروة الحظر الاميركي"، كاشفا عن "صياغة برامج ومخططات لن يُعلن عن طبيعتها لمواجهة هذا الحظر".

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