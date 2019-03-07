الخارجية الأميركية: اجراء محادثات مع دول عدة لبحث العقوبات على ايران

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية "أنها تجري محادثات مع 8 دولة كانت قد استثنتها من العقوبات التي فرضتها على صادرات النفط الإيرانية، وذلك في مسعى لوقف النفط الإيراني بشكل كامل".

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