مجلس الأمن الروسي يبحث الوضع في سوريا وخاصة مخيم الركبان

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، الوضع في سوريا، وخاصة في مخيم الركبان.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "جرى تبادل لوجهات النظر فيما يتعلق بزيادة كثافة أنشطة الاستخبارات العسكرية للدول الأجنبية بالقرب من حدود الاتحاد الروسي"، مشيرا الى أنه "تمت كذلك مناقشة الوضع في سوريا مع التركيز على الوضع في مخيم الركبان للاجئين".