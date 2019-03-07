الخارجية القطرية: الحصار أثبت فاعلية الإصلاحات التي جرت في البلاد

لفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر إلى أن "قطر شهدت إصلاحات سياسية ومؤسساتية منذ عام 2000، وإن الحصار أثبت نجاعة تلك الإصلاحات"، مشيرةً إلى أن "الحصار جاء بمثابة اختبار لمدى فاعلية تلك الإصلاحات".

وأشارت إلى أنه "بالفعل أعتقد أننا قد اجتزنا الاختبار وجميع المؤشرات تشير إلى أن دولة قطر تشهد ازدهارا مهما في جميع المجالات".