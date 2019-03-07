أوقطاي: مستعدون دائماً لتنفيذ عملية شرق الفرات بسوريا في أي وقت

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي "أننا مستعدون دائماً لتنفيذ عملية شرق الفرات بسوريا في أي وقت"، مشددا على "أننا لن نسمح بأي عمل من شأنه أن يشكل خطرا أمنيا ضد تركيا".
وكشف أن "الولايات المتحدة أرسلت مجانًا 23 ألف شاحنة محملة بالأسلحة الثقيلة إلى مسلحي قسد في منبج وشرق الفرات بسوريا، إلى أين تذهب هذه الشاحنات؟ ألا تشكل تهديدًا على تركيا".
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