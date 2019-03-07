داخلية مصر اتهمت حركة "حسم" بالتخطيط لعمل عدائي بزرع عبوة ناسفة بالجيزة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن "مقتل 7 إرهابيين من حركة حسم المتطرفة باشتباكات الجيزة"، متهمةً حركة "حسم" بالتخطيط لعمل عدائي بزرع عبوة ناسفة بالجيزة.

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