بيسكوف: مجلس الأمن الروسي بحث نشاط الاستخبارات الأجنبية ضد موسكو

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش مع أعضاء مجلس الأمن الوطني الدائمين، تكثيف الدول الأجنبية لأنشطتها الاستخباراتية قرب حدود البلاد، والوضع في سوريا وخاصة في مخيم "الركبان"، مشيراً إلى أنه "جرى تبادل لوجهات النظر فيما يتعلق بزيادة كثافة أنشطة الاستخبارات العسكرية للدول الأجنبية بالقرب من حدود الاتحاد الروسي وتمت كذلك مناقشة الوضع في سوريا مع التركيز على الوضع مع مخيم الركبان للاجئين".

ولفت إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك ،تمت مناقشة القضايا الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا".