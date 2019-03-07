سيرج داغر دعا إلى فتح معركة الفساد على مصراعيها

أوضح عضو المكتب السياسي في حزب "الكتائب اللبنانية" سيرج داغر ان "خروجنا من الحكومة اتى على خلفية ملف المطامر والنفايات والتي أعادت لتطل برأسها، وقد طرحنا مجموعة من المواضيع من البواخر والضرائب والعقوبات على لبنان، وعندما طرحنا موضوع الفساد في البدء اتُهمنا بالشعوبية لكن فجأة اكتشفت الطبقة السياسية ان هذه الشعبوية التي اتهمنا بها هي حقيقية ويتخبطون بهذه الملفات اليوم ".

وأكد في حديث تلفزيوني انه "ليس طموحنا ان نبقى خارج السلطة، لكن المطلوب من المعارضة ليس الانجاز رغم اننا أنجزنا في ملفات أخرى، المعارضة لا تعالج بل تضيء على مكامن الخلل".

وأشار إلى ان "الكتائب اضاءت على موضوع البواخر، وفجأة اصبح هناك ما يسمى بفضيحة البواخر وتبنى بعض اعضاء الحكومة خطاب الكتائب". وأضاف "اما في موضوع الضرائب فقد اسقطناها بعد الطعن بها أمام المجلس الدستوري". وشدد على انه "في الفساد لا يوجد خطّ أحمر، وندعو الى فتح معركة الفساد على مصراعيها".