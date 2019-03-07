النشرة: الحكومة سحبت اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية بالاراضي اللبنانية لمدة شهر

أفادت مراسلة "النشرة" في مجلس النواب بأن "الحكومة سحبت بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية لمدة شهر"، مشيرةً إلى أن "الحريري أكد أنه سيُدرس وسيُرسل إلى المجلس كمشروع قانون بعد شهر كامل".

يذكر أن الاقتراح كان قد درس في مجلس النواب وشكلت لجنة فرعية بشأنه برئاسة النائب جوزيف معلوف وأشار النواب إلى أنه لم يكن هناك اتفاق حوله بشان صلاحيات مجلس النواب و الوزراء.

كما وأقر المجلس المرسوم المعتلق بتنظيم ومزاولة المهن البصرية والقانون الرامي إلى تنظيم مهنة تقويم النطق.