إرجاء جلسة متابعة المحاكمة في جريمة اغتصاب وقتل ريا الشدياق

أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في جريمة إغتصاب وقتل الشابة ريا فرنسوا الشدياق في مزيارة والتي يحاكم فيها السوري باسل.ح. أمام محكمة الجنايات في الشمال برئاسة القاضي داني شبلي لعدم إكتمال هيئة المحكمة. وتم تحديد تاريخ 14/5/2019 موعدا لجلسة متابعة المحاكمة.

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