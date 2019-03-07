شقير زار مقر الهيئة الناظمة للاتصالات وشدد على ضرورة تفعيلها

زار وزير الاتصالات محمد شقير، يرافقه مدير عام الانشاء والتجهيز ناجي اندراوس ومدير عام الاستثمار والصيانة باسل الأيوبي، مقر الهيئة الناظمة للاتصالات، واستقبله القائم بأعمال الادارة أمين مخيبر والعاملون. وبعدما إطلع شقير على أوضاع الهيئة واستمع الى مطالب العاملين فيها، شدد "على ضرورة تفعيل الهيئة الناظمة للاتصالات، عبر تطبيق القانون 431، لا سيما تعيين مجلس إدارة جديد للهيئة وتمكينها من القيام بكل المهام الملقاة على عاتقها"، معلنا "ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مصصم على تعيين كل الهيئات الناظمة".

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