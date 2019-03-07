محكمة التمييز العسكرية ارجأت محاكمة الاسير ورفاقه

ارجأت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، محاكمة الارهابي احمد الأسير ورفاقه عبد الباسط بركات،خالد عامر، حسين ياسين،محمد صلاح، يحي دقماق،محمد الاسدي وربيع ناقوزي وذلك في ملف احداث عبرا.

وجاء الارجاء لورود كتاب من سجن رومية يفيد عن تعذر سوق الموقوف محمد صلاح بسبب نقله الى مستشفى الحياة لتعرضه لألم حاد في الصدر، فتقرر قبول المعذرة وتكرار جلبه الى جلسة 18 نيسان المقبل.