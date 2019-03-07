أفاد مراسل "النشرة" في البقاع أن اكثر من 30 استاذ وطالب من معهد الافاق في بيت شاما، أصيبوا بالتسمم من جراء تنشق روائح قوية يرجح بأن يكون مصدرها سائل تنظيف من كلوركس وسواها قد دس في احدى المدافئ داخل احد الصفوف وسرعان ما انتشر دخان ورائحة قوية وتعمل سيارات الاسعاف على نقل المصابين الى المستشفيات.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 30 حالة تسمم في معهد الافاق في بيت شاما جراء تنشق مواد سامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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