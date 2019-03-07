النشرة: الورشة الاسرائيلية تواصل اعمال الحفر في وادي غونيم مقابل كفركلا

افاد مراسل النشرة في حاصبيا، عن مواصلة الورشة الاسرائيلية مدعومة بجرافة واخرى من نوع بوكلين اعمال الحفر في وادي غونيم مقابل بلدة كفركلا، في ظل حراسة من الجنود الاسرائيليين، يقابلها في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة من الجيش واليونيفيل لمراقبة ما يجري في الجهة المقابلة.

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