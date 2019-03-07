السيد: أقترح انشاء لجنة برلمانية للتحقيق بما أدلى به مدير عام وزارة المال

اعتبر النائب جميل السيد، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، ان "أهم مهمة للنواب في المجلس، هو المراقبة المالية، لان الامانة في الدولة هي امانة المال، و90 بالمئة من أعمال الرقابة هي على المال العام،" كاشفا انه سيقترح إ"نشاء لجنة برلمانية للتحقيق بما أدلى به امس مدير عام وزارة المال آلان بيفاني، لان الوقائع التي كشفها تشكل مخالفات جسيمة، وهي اكبر من أن يحقّق فيها مدعي عام مالي، ولو كان هذا المدعي العام، نبياً."

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