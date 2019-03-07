قزي: المحاسبة هي الرادع الحقيقي للفساد والرقابة يجب ان تكون سابقة وليست لاحقة

اشار الوزير السابق سجعان قزي الى ان الردع الحقيقي للفساد يكون عبر المحاسبة النيابية والقضائية والرقابية، واجهزة التفتيش يجب ان يكون عملها سابقا وليس لاحقا. واوضح انه بقدر ما يقوى الشعور بالانتماء الى الدولة تخف نزعة الشر وينمى الشعور بالانتماء الى الدولة، واكد ان الفساد غير متوقف على ادارات الدولة بل ممتد الى المؤسسات الخاصة.

ولفت قزي في حديث اذاعي، الى انه لبنان دولة تهم الولايات المتحدة الاميركية وهي متمسكة بإستقلال واستقرار لبنان، وهي تبنى سفارة بكلفة مليار دولار ما يعني انها تنظر بأمل لمستقبل الدولة اللبنانية. ولفت الى ان اميركا اليوم تكتفي بالزيارات والوعظ، دون تقديم المساعدة لفرض سيطرتها على كامل الاراضي اللبنانية.