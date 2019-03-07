إعادة اقتراح قانون تعديل قانون القضاء العدلي الى لجنة الإدارة والعدل

أعيد الى لجنة الإدارة والعدل اقتراح القانون المقدم من النائب سمير الجسر حول تعديل قانون القضاء العدلي، الذي يسمح للمحامين والمساعدين القضائيين بعد دورة تدريبية بأن يصبحوا قضاة.

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