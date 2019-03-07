هولاند من المختارة: نجحتم بارساء السلام والوحدة في منطقة تعصف بها الحروب

رأى الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند من المختارة، ان "انتم تمثلون للعالم رمزا بل نموذجا في منطقة تعصف بها الحروب ونجحتم في ارساء السلام والامن والوحدة،" مشيرا الى ان "الصداقة بيني وبين جنبلاط تعكس الصداقة بين لبنان والشعب الفرنسي".

ورأى هولاند ان "كل ما يحصل في هذه المنطقة يؤثر بالعالم بأسره، فحتى فرنسا عصفها الارهاب السائد في سوريا والعراق، وهو ارهاب يجب ان نحاربه ونتصدى للعوامل الخارجية التي تدعمه" معتبرا ان " كل ما يحصل في هذه المنطقة يؤثر بالعالم بأسره".