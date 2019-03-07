عدوان: لإحالة مشروع القانون المتعلق بشروط تعيين القضاة للجنة الإدارة

شدد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية على أنه "من غير الطبيعي في الوقت الذي لدينا فيه معهد قضاء وعملنا جاهدين لكي ينتظم العمل به أن لا يسير العمل بهذه الطريقة"، مطالبا "إحالة مشروع القانون المتعلق بشروط تعيين القضاة للجنة الإدارة والعدل".

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