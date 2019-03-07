غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق بشبرا الخيمة 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة مساء غد الجمعة.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، أن قطع الخدمة؛ لتنفيذ أعمال تركيب قواطع جهد منخفض لأعمال الصيانة بمحطة مياه شبرا الخيمة.

وأضافت أن قطع الخدمة يشمل مناطق: "حي شرق شبرا الخيمة، حي غرب شبرا الخيمة، شبرا البلد، ومستشفى النيل"، اعتبارًا من الساعة 8 مساء الجمعة وحتى الـ4 صباح السبت المقبل.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة الموضحة، إلى جانب تدبير الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة.

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