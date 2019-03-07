ظنته "فلفل أسود".. تسمم ربة منزل بسم فئران وضعته بطعامها في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيبت ربة منزل بالتسمم اليوم الخميس، إثر تناولها طعاما ملوثا بسم الفئران عن طريق الخطأ، بمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى إيتاي البارود العام "م .ع.ع" 36 سنة - ربة منزل مصابة بادعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة وتم حجزها بقسم السموم تحت الملاحظة .

بسؤالها قررت بتناولها بعض الأطعمة عقب وضع سم فئران عليها عن طريق الخطأ، اعتقادا أنه فلفل أسمر، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

حرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.