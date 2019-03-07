السبت.. فصل التيار الكهربائي عن 4 قرى في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
قررت شركة كهرباء دمياط، فصل التيار الكهربائي عن قرى اللضامين والركابية وأولاد خلف لإجراء أعمال الصيانة الدورية، يوم السبت المقبل، وتبدأ بمحولات اللضامين وكفر البطيخ من الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة ظهرا.
كما يجرى فصل التيار الكهربائي يوم الثلاثاء المقبل، مناطق شارع المحور، وخلف المطحن، وخلف شركة مياه الشرب ضمن سلسلة عمل الصيانة، فضلا عن قرية السنانية يوم الخميس المقبل.
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