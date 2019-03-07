مصانع وصرف صحي و"شارع مصر".. مشروعات تفتتحها المنيا في عيدها القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

ناقش اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الخميس، عددًا من المشروعات التي سيجري افتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة والذي يوافق 18 مارس الجاري، ضمن البرنامج على مستوى المراكز التسعة والمنطقة الصناعية.

وقال المحافظ، إن الاحتفال هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا هذا العام، نظرا لمرور 100 عام على العيد القومي، حيث ستكون مئوية تليق بتاريخ ومكانة المحافظة، وليكون تعبيراً حقيقياً عن حب المنيا.

وأوضح المحافظ، أن الفعاليات الرسمية ستبدأ يوم 18 مارس، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري، واستعراض طابور عرض رياضي لمديريات الخدمات، بمشاركة مديرية الأمن، وعربات الزهور للوحدات المحلية والفرق المشاركة.

وستتضمن المشروعات التي سيجرى افتتاحها، مشروع الصرف الصحي بعمارات الأوقاف بماقوسة بتكلفة 50 مليون جنيه، وكذلك افتتاح توسعات محطة معالجة صرف صحي بمركز العدوة بتكلفة 35 مليون جنيه، وكذلك افتتاح مشروع "شارع مصر" بمدينة المنيا، والمرحلة الأولى لتطوير كورنيش النيل و5 مصانع بالمنطقة الصناعية، وعدد من المدارس ومراكز الشباب والكباري وأعمال الرصف وتطوير مداخل المدن ومباني إدارية.

ويُعد 18 مارس تاريخاً وحدثاً هاماً على أرض محافظة المنيا عروس الصعيد ففي صباح 10 مارس 1919 اشتعلت الثورة في جميع أرجاء محافظة المنيا وخرجت جموع الشعب تهتف ضد الاحتلال الإنجليزي وتشكلت لجنة وطنية من 25 عضوًا يمثلون جميع طوائف الشعب وأنشأت لها فروعاً في مراكز المحافظة والقرى لحفظ الأمن وسلامة المرافق العامة والخاصة.

وكانت الثورة اشد ما تكون عنفًا وقوة يوم 18 مارس 1919 بمدينة ديرمواس، عندما تزعم المهندس خليل أبوزيد الثورة وهاجم الأهالي القطار الذي كان يقل مجموعة من العسكريين الإنجليز وقتلوا من فيه.ش