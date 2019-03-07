الرئيس السيسي يهنئ جمهورية بلغاريا بعيد التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس رومن رادف رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة الاحتفال بعيد التحرير. كما أوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية بلغاريا بالقاهرة للتهنئة بتلك المناسبة.

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