مساعد شرطة يعثر على مبلغ كبير من الدولارات ويعيدها لصاحبها في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

ضرب مساعد شرطة بمديرية أمن الفيوم مثلا للأمانة، حينما عثر على مبلغ مالي كبير عبارة عن دولارات أمريكية بالشارع المجاور لمديرية أمن الفيوم يزيد عن 100 ألف جنيه، وأعاده لصاحبه ورفض الحصول على نسبته القانونية.

وقال اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إن مساعد الشرطة رمضان عبدالله أبوبكر، والذي يعمل بقسم الأمن بالمديرية يمثل الحالة الشرطية من حيث الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل، حيث رفض الرجل الحصول على أي مبالغ على سبيل المكافأة من صاحب الأموال، عندما عثر على المبلغ وبه بيانات صاحبه وأصر على إبلاغ قادته وتسليم المبلغ والأوراق الخاصة بصاحبه.

وكرم مدير الأمن مساعد الشرطة بما يليق بأمانته وإصراره على تسليم المبلغ الذى عثر عليه لصاحبه دون الحصول على نسبته القانونية.