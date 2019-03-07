الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الجمعة (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة 12 22

شبين الكوم 11 21

طنطا 11 19

دمنهور 10 20

الإسكندرية 10 20

بلطيم 12 19

مطروح 09 18

السلوم 09 19

سيوة 08 23

بورسعيد 13 19

دمياط 12 19

الزقازيق 11 21

الإسماعلية 10 22

السويس 11 21

العريش 10 19

رفح 11 19

رأس سدر 12 21

نخل 08 19

نويبع 17 24

طابا 12 20

كاترين 04 19

الطور 14 22

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 24

مرسى علم 13 24

الفيوم 11 23

بنى سويف 11 23

المنيا 10 24

أسيوط 09 25

سوهاج 10 26

قنا 10 26

الأقصر 11 27

أسوان 12 28

أبوسمبل 12 27

الوادي الجديد 13 26

شلاتين 15 27

أبو رماد 16 26

رأس حدربة 17 25

حلايب 16 24​