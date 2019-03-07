افتتاح مسجد يسع أكثر من 60 ألف مصل في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ):
افتتح اليوم الخميس مسجد تشامليجا وهو أكبر مسجد في تركيا، والذي يسع نحو 63 ألف مصل.
واحتشد المصلون في المسجد فجر اليوم لأول مرة.
وقال إيرجين كولونك، رئيس الجمعية الثقافية التي ساهمت في تمويل بناء المسجد، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن المسجد يضم أيضا قاعة للمؤتمرات ومكتبة و متحفا ومرآبا يسع نحو 3500 سيارة.
ومن المقرر أن يفتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسجد رسميا في وقت لاحق، حيث يعتبر مشروع بناء المسجد الذي استمر نحو ست سنوات، من المشروعات الكبيرة التي تمت بتوجيه من الرئيس التركي نفسه.
وقال اِردوغان عن المسجد في مايو من العام الماضي "إنه مشروع رائع" مضيفا أن المسجد "هو الدرع الروحية الجديدة لاسطنبول".
وقد تم بناء المسجد في أعلى التلة المعروفة باسم تلة تشامليجا، وهو الاسم الذي أطلق على المسجد، وذلك في الجانب الآسيوي من اسطنبول.
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