ليبيا ..اطلاق سراح البغدادي المحمودي

أكدت وزارة العدل بالحكومة المؤقتة صحة إصدارها قراراً اليوم الأربعاء بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة سابقاً وقال الناطق بإسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي في تصريح اعلامي اليوم بأن وزارة العدل إتخذت قرارها إنطلاقاً من الأسباب الصحية التي يعانيها المحمودي وحمل القرار الرقم 15 لسنة 2019 وقد أكد بأنه جاء إستناداً على عدة قوانين منها الإفراج الصحي إضافة لتوصل لجنة الإفراج الطبي المشكلة بالخصوص إلى ما مفاده بأن حالة المحمودي تستدعي الإفراج .

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