للمرة الأولي سعد الحريري يغيب عن قائمة أغنياء العالم للعام 2019

أعلنت مجلة فوربس الأمريكية عن قائمة أغنياء العالم للعام 2019، وغاب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، للمرة الأولى عن القائمة.

وضمت قائمة مليارديرات العرب العام الماضي 7 شخصيات لبنانية، فيما شملت العام الحالي 6 شخصيات، ثلاثة منهم هم أخوة سعد الحريري: بهاء الحريري (2.1 مليار دولار)، أيمن الحريري (1.3 مليار دولار)، فهد الحريري (1.2 مليار دولار).

ولم تكشف المجلة الأمريكية عن حجم ثروة سعد الحريري أو

سبب تراجعه في تصنيف عام 2019، لكن ذلك يدل على الأغلب أن ثروة رئيس الوزراء اللبناني تراجعت دون مستوى المليار دولار.

ووفقًا لبيانات "فوربس" للعام 2018، فإن ثروة الحريري العام الماضي بلغت 1.5 مليار دولار.

وسعد الحريري هو ابن رئيس الوزراء اللبناني السابق الراحل رفيق الحريري، وهو مولود في مدينة الرياض بالسعودية حيث كان والده

يعمل هناك، وقد حصل والده والعائلة على الجنسية السعودية عام 1978.

وتربع على عرش أغنياء لبنان للعام 2019 الأخوان ميقاتي، حيث بلغت ثروة كل من نجيب ميقاتي وطه ميقاتي 2.5 مليار دولار.

وأظهرت القائمة أن جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون لا يزال أغنى رجل في العالم يليه بيل غيتس ووارن بافيت.

لكن، رغم أن القائمة لم تتغير بشكل كبير، إلا أن ترتيب مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ تراجع ثلاث درجات، بينما ارتفع ترتيب رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ درجتين.

وشملت قائمة فوربس لأثرياء العالم 2153 ثريا.