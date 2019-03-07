7 آلاف عسكري روسي يشاركون في دورة تدريبية لقوات المدفعية

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية المركزية الروسية بدء أكثر من 7 آلاف عسكري روسي دورة تدريبية واسعة النطاق لقوات المدفعية والصواريخ التابعة للمنطقة العسكرية، وذلك في معسكرات تدريب بمقاطعات (كيميروفو، وتشيليابينسك وأورينبورج)، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الدورة التدريبية ستستمر حتى 7 أبريل المقبل، حيث ستتدرب وحدات المدفعية والصواريخ لأول مرة على تنفيذ مهام استطلاع المدفعية وتصحيح النيران بمساعدة وحدات فرعية لطائرات بدون طيار، تم ضمها إلى تشكيلات المدفعية في ديسمبر 2018 الماضي.
وذكر المكتب الصحفي لقيادة المنطقة العسكرية في بيان، اليوم الخميس، أن هذه
وأضاف أن برنامج الدورة يشمل تنفيذ أكثر من 100 مهمة تدريبية؛ للاستفادة من الخبرة المكتسبة في النزاعات العسكرية المعاصرة من بينها تصحيح النيران بمساعدة طائرات بدون طيار، وتنفيذ المهام النارية خلال الرمي، فضلا عن الرمي باستخدام صمامات تفجير لاسلكية وصمامات تفجير عن بعد وأنابيب تفجير عن بعد، مشيرا إلى أن أكثر من 1.5 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية تستخدم في هذه التدريبات.
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