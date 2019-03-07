الرئيس الموريتاني يؤكد دعمه لوزير الدفاع في الانتخابات الرئاسية

أكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، دعمه لوزير الدفاع الفريق أول، محمد ولد الغزواني، في الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في يونيو المقبل، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



قال ولد عبدالعزيز للصحفيين، فجر اليوم الخميس، في ختام اجتماع للحزب الحاكم في نواكشوط شارك فيه، إن الحزب يقف خلف المرشح الغزواني وهو مرشح توافقي.



وأضاف الرئيس الموريتاني الذي كان يرد على سؤال صحفي إن كان يدعم ترشح ولد الغزواني، فقال: "أكثر

من ذلك.. أكثر من ذلك، إنه صديقي ورفيق دربي، وأنا أدعم ترشحه".



وأضاف ولد عبدالعزيز: "هو ترشح بصفته مواطنا موريتانيا، وأنا أدعمه وتدعمه الحكومة والحزب الحاكم والأغلبية، ويسانده قطاع واسع من الشعب الموريتاني".



وقال عبدالعزيز : "هنالك مواطن موريتاني حر، أنا لم أقدمه، هو من قدم نفسه وترشح، وأنا أدعمه بقوة وكل من يأتمر بأمري يدعمه".

وخلص ولد عبدالعزيز، في تصريحه المقتضب إلى القول: إنه يدعم ولد الغزواني "لأسباب عديدة"، دون أن يشرح هذه الأسباب".



وكان وزير الدفاع الموريتاني الفريق أول، محمد ولد الغزواني، أعلن رسميا، الجمعة الماضية، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في موريتانيا خلال يونيو المقبل.



وقال الغزواني خلال مهرجان شعبي حاشد في ملعب شيخا وسط نواكشوط، إنه يدعو الموريتانيين لانتخابه وتعهد بإصلاحات في جميع المجالات، وأن يكون رئيسا لجميع الموريتانيين من مختلف المشارب.



وثمن الغزواني، الذي كان قائد لأركان القوات المسلحة الموريتانية، طيلة السنوات العشر الماضية ما تحقق خلال حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز.

