الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلًا لأسير فلسطيني قرب رام الله وآخر بنابلس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا لأسير فلسطيني يقع في بلدة كوبر شمال رام الله وسط الضفة الغربية، ومنزلا آخر قيد الإنشاء شمالي نابلس، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

في سياق آخر، أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم، بهدم أربعة منازل

زراعية بقرية شوشحلة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوب الضفة.وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم أربعة منازل تعود لمواطنين فلسطينيين، وأوضحت أن ذلك يأتي في سياق الاستهدافالإسرائيلي لقرية الخضر، مشيرة إلى أن المضايقات بدأت قبل عدة أشهر عندما أغلق سلطات الاحتلال الطريق المؤدي للقرية، ومن ثم منع المواطنين من المكوث هناك بعد الساعة الخامسة مساء.يذكر أن أصحاب المنازل في قرية شوشحلة قاموا بترميمها مؤخرا في إطار مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على الأرض لصالح الاستيطان.