باكستان: تبادل زيارات الوفود مع الهند تخفض التوترات بشكل أكبر

قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إن تبادل الزيارات على مستوى الوفود بين الهند وباكستان سيهدئ من حدة التوترات بشكل أكبر بين البلدين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن قريشي اجتمع مع المفوض السامي الباكستاني لدى الهند، سهيل محمود، حيث قاما بمناقشة العلاقات والوضع الحالي بين إسلام آباد
وأعرب قريشي عن رغبة بلاده في تهدئة وتحسين الوضع الحالي بين باكستان والهند، مشيرًا إلى أن تبادل الزيارات على مستوى الوفود سيلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الأمر.
وأضاف قريشي، أنه سيتم إجراء مشاورات بين باكستان والهند حول ممر كارتاربور الحدودي في
كان التوتر تصاعد بين الهند وباكستان عقب تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير، المتنازع عليه، في 14 فبراير الماضي، وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير.. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.
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