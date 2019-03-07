العراق: مقتل وإصابة 37 جراء استهداف موكب للحشد التركماني بالموصل

قُتل 6 أشخاص وأصيب 31 آخرين جراء استهداف تنظيم داعش الإرهابي، لموكب للحشد التركماني بالموصل، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، أن قوة من الحشد التركماني خلال عودتها
يُذكر أن تنظيم (داعش) الإرهابي يقوم بين فترة وأخرى، حسب القناة، بنصب أكمنة وهمية على طريق كركوك الخارجي، لاستهداف مدنيين وعناصر القوات الأمنية والحشد الشعبي، حيث أدت بعض تلك العمليات إلى سقوط قتلى وجرحى.
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