العراق: مقتل وإصابة 37 جراء استهداف موكب للحشد التركماني بالموصل

قُتل 6 أشخاص وأصيب 31 آخرين جراء استهداف تنظيم داعش الإرهابي، لموكب للحشد التركماني بالموصل، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، أن قوة من الحشد التركماني خلال عودتها

من الموصل إلى طوز خرماتو، تعرضت إلى كمين من عناصر بتنظيم داعش بمنطقة باقركة قرب مخمور، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 31 آخرين،وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى القيارة، لتلقي العلاج.يُذكر أن تنظيم (داعش) الإرهابي يقوم بين فترة وأخرى، حسب القناة، بنصب أكمنة وهمية على طريق كركوك الخارجي، لاستهداف مدنيين وعناصر القوات الأمنية والحشد الشعبي، حيث أدت بعض تلك العمليات إلى سقوط قتلى وجرحى.