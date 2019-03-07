مصادر يمنية: مقتل 30 حوثيًا في غارات للتحالف العربي على محافظة حجة

ذكرت مصادر محلية يمنية أن أكثر من 30 عنصرا من ميليشيات الحوثي قتلوا، بينهم القيادي نجيب حمود الغولي في غارات شنتها طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية على محافظة حجة شمال غربي اليمن، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقالت المصادر، إن الغارات استهدفت تعزيزات للحوثيين كانت قادمة

من محافظة عمران (شمالي اليمن) إلى جبهة حجور في محافظة حجة شمال غربي البلاد.



وأوضحت أن قوات التحالف واصلت إمداد قبائل حجور بالمؤن والمواد الغذائية والطبية واللوجستية، وتحديدا في مديرية كشر المحاصرة من قبل الحوثيين.



كما نفذت طائرات التحالف، الليلة الماضية، عملية إنزال جوي هي السابعة منذ بدء المواجهات، حيث أنزلت، بحسب مصادر محلية يمنية ، كميات من الأدوية والمواد الغذائية، ومواد الإيواء للسكان الذين تضررت منازلهم نتيجة القصف العنيف الذي تشنه الميليشيات على قرى المنطقة، كما شملت عملية الإنزال كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي تم تزويد مقاتلي القبائل بها لمواجهة الحوثيين.

