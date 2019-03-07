خروج أعداد كبيرة من المدنيين من آخر جيب لـ "داعش"بشرق سوريا

فر نحو ألفي مدني من جيب الباغوز في سوريا قرب الحدود مع العراق بعد اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة وتنظيم داعش.

واستسلم مقاتلو تنظيم داعش المتحصنون في جيب الباغوز القريب من الحدود مع العراق بأعداد كبيرة هذا الأسبوع بعد هجوم ضار على جيبهم يومي السبت والأحد، لكن من غير الواضح عدد من تبقى منهم بالداخل.

وأبطأت قوات سوريا الديموقراطية وتيرة هجومها للسماح لآلاف المدنيين بمغادرة الباغوز، ليستمر بذلك النزوح الذي بدأ عندما أعلنت القوات الشهر الماضي أنها ستبدأ معركة أخيرة للسيطرة على الجيب.

وقالت قوات سوريا الديموقراطية إن هناك عددا أكبر بكثير من الناس في الباغوز مما كانت تتوقع، وإنها تريد أن يغادروا قبل أن تقتحم المنطقة أو تجبر داعش على الاستسلام هناك.