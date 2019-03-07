7 قتلى جراء انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية

أعلنت الشرطة الصومالية اليوم الخميس أن سبعة مدنيين على الأقل قتلوا إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مقهى شهير ومسرح في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال مصدر أمني إن عدة أشخاص أصيبوا في الانفجار الذي وقع بالقرب من مقهى دالسان في منطقة هاماروايني.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة الاندلس التابعة لها، ولكن لم تقدم تفاصيل حول الهدف من الهجوم.

ويشار إلى أن هناك عدة نقاط تفتيش للقوات الأمنية الوطنية قريبة من موقع الانفجار.

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