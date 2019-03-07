سلسلة انفجارات تهز كابول وداعش يتبنى

سُمع دوي عدة انفجارات في غرب العاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما قاله شهود عيان صباح اليوم الخميس.

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية بانه سُمع دوي إطلاق النار أيضاً بالقرب من موقع تجمع عدد من المواطنين.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 16 عاملاً بشركة للبناء شرقي أفغانستان أمس الأربعاء.

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