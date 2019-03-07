فيتنام: سفينة صينية تصطدم بقارب للصيد وتغرقه في بحر الصين الجنوبي

قالت الحكومة الفيتنامية، اليوم الخميس، إن سفينة صينية اصطدمت بقارب صيد فيتنامي وأغرقته في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقالت اللجنة الوطنية للحوادث والاستجابة للكوارث الطبيعية وعمليات البحث والإنقاذ في بيان إن قارب الصيد كان على بعد نحو 200 ميل بحري قبالة دان انج بالقرب من شُعب ديسكفري المرجانية في جزيرة بارسيل أمس الأربعاء عندما اصطدم به قارب صيني.

وأضاف البيان أن الصيادين الخمسة الذين كانوا على متن القارب تشبثوا بمقدمة القارب الغارق حتى تم إنقاذهم.

وكانت الحكومة الفيتنامية ووسائل الإعلام قد اتهمتا في السابق السفن الصينية بمهاجمة قوارب الصين الفيتنامية.

وأفادت صحيفة توي تري الفيتنامية أنه خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، تعرضت أكثر من 10 قوارب صيد فيتنامية للاعتداء أثناء قيامها بالصيد في بحر الصين الجنوبي.

ويذكر أن الصين تزعم ملكياتها لمنطقة بحر الصين الجنوبي بأكملها، وتشمل المياه الدولية التي تُعرف بالمنطقة الاقتصادية الخاصة لفيتنام، حيث تمتلك فيتنام حقوق الصيد منفردة.