وزير الخارجية اللبناني: لن نسمح لأحد بالتعدي على حقوقنا في المنطقة الاقتصادية الخاصة

أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن بلاده لن تسمح لأحد بالتعدي على حقوقها في المنطقة الاقتصادية الخاصة، بالبحر المتوسط.

ووجه باسيل رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وإلى وزراء خارجية قبرص اليونان وإيطاليا تتعلق بمشروع مد خط أنابيب غاز بين إسرائيل وقبرص واليونان ومن ثم إلى إيطاليا.

ونبه باسيل، وفقاً لما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إلى "عدم المس بحقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخاصة، ووجوب الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة بالبحار والإحداثيات التي أرسلها لبنان إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة"، مؤكدا أن "لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته".

يأتي هذا غداة تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيه إن وزير الخارجية الأميركي ومسؤولين كبيرين من قبرص واليونان سيصلون إلى إسرائيل قريبا لإطلاق هذا الخط.

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