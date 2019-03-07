إصابة 18 شخصاً في هجوم بقنابل في كشمير الهندية

أصيب 18 شخصاً الخميس في انفجار قنبلة في موقف للباصات في مدينة جامو الهندية في ولاية جامو وكشمير المضطربة، بحسب الشرطة.

وأكد ضابط للصحافيين "يبدو أن قنبلة ألقيت من الخارج ووقعت تحت أحد الباصات ما تسبب بجرح حوالي 18 شخصاً" في هذا الانفجار الذي يأتي وسط توتر متصاعد بين الهند وباكستان على أثر مقتل 40 عسكرياً هندياً في 14 فبراير في الجزء التابع للهند من كشمير.

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