كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحركات إسرائيلية على الحدود اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي بتمشيط المنطقة الحدودية الفاصلة بين إسرائيل ولبنان مقابل بلدة كفركلا اللبنانية.

وأفادت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مراسلها في الجنوب اللبناني أن دورية إسرائيلية راجلة تتألف من 15 عسكريا قامت بتمشيط المنقطة الحدودية الفاصلة بين البلدين وتحديدا مقابل بلدة كفركلا اللبنانية.

وبالتزامن مع التحركات الإسرائيلية قامت عناصر هندسية إسرائيلية بتركيب سياج وأعمدة حديدية في المنطقة.

وفي الطرف المقابل، استنفر عناصر من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لمتابعة الوضع باعتباره خرقا للخط الازرق.