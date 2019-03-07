كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا وسوريا تحثا عمان بالسماح للاجئي الركبان إلى الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء في البيان المشترك لموظفي هيئة التنسيق الروسي والسوري المشترك، اليوم الخميس، أن السلطات الأردنية ترفض السماح للاجئي مخيم الركبان القادمين من سوريا المجاورة بدخول أراضي الأردن.

وطالب البيان، عمان بإعادة النظر في موقفها من المشكلة والسماح للاجئين بالدخول إلى البلاد.

وقال البيان: "إن السلطات الأردنية، مستشهدة بالقضايا الأمنية والوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، ترفض فتح الحدود للسماح للاجئين بالدخول إلى أراضيهم. اللاجئين لا يملكون سوى الطريق الوحيد للخلاص وهو الممر الإنساني الذي توفره السلطات السورية.

وأضاف البيان: "نأمل أن يقوم شركاؤنا الأردنيون بمزيد من المبادرات الإنسانية بشأن عودة اللاجئين السوريين والمشاركة في حل قضية مخيم الركبان، مما يسهم في تحقيق استقرار شامل في الوضع في المنطقة، وهو أمر يهتم به الأردن".

ودعت روسيا وسوريا، الأمم المتحدة، إلى لفت انتباه الولايات المتحدة إلى وجود مثل هذه المرافق، لأن معسكر الركبان غير مقبول وأن تسهم في حل مشكلة المخيم.

كما جاء في البيان: "إننا نناشد أعضاء المجتمع الدولي... وأولهم الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فعالة لحل مشكلة الركبان التي استمرت لسنوات، حاصدة آلاف من أرواح البشر، ومناشدة الولايات المتحدة بعدم القبول بمثل هذه الأماكن كمخيم روكبان في العالم المعاصر".