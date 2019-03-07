كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تُلغي ترشح مؤيدٍ للفلسطينيين و"تحالف التجمع الديمقراطي والعربية الموحدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صادقت لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية، الليلة الماضية، على طلب شطب قائمة "تحالف التجمع الوطني الديمقراطي والعربية الموحدة"، وشطب ترشيح عوفر كسيف في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بعد اتهامه بتأييد العنف والعمل المسلح.

ومن المقرر أن يقدم مركز عدالة التماسين على قرار الشطب لمحكمة الاحتلال العليا حتى الثلاثاء المقبل، حسب المحامي حسن جبارين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا.

وأقرت اللجنة، في جلستها، ترشح قائمة تحالف الجبهة والعربية للتغيير.

وفند كسيف اتهامه بدعم العنف والكفاح المسلح، ورفض اعترافه بإسرائيل دولة "يهودية وديمقراطية"، ولكنه شدد على دعمه لدولة فلسطينية مستقلة على حدود 67.

وعقب عضو الكنيست أيمن عودة على قرار الشطب، قائلاً إن "كسيف الذي يحمل لواء المساواة، ويمثل الصوت الواضح ضد الاحتلال ومع السلام والشراكة اليهودية العربية شُطب في لجنة الانتخابات بمبادرة العنصريين، بالتعاون مع اليمين المتطرف".

ويذكر أن كسیف، ناشط يساري إسرائيلي، وشغل مناصب في حزب الجبهة الديمقراطية، المعروف رسمياً بـ"جبهة الديموقراطية للسلام والمساواة" التحالف السياسي اليساري في إسرائيل الذي يجمع عرباً ويهوداً ويتألف خاصةً من الحزب الشيوعي الإسرائيلي وجهات يسارية عربية أخرى، ويُعد أيمن عودة أمينها العام، من أبرز قياداتها في الوقت الحالي.