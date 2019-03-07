كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشروع قانون أمريكي يحظر استخدام الأموال لانتهاك معاهدة الصواريخ النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الكونجرس الأمريكي نص مشروع قانون، أُطلق عليه قانون الامتثال لمعاهدة الصواريخ النووية لعام 2019، الذي يسعى إلى منع البنتاجون من استخدام أمواله في اختبار أو شراء الأسلحة الممنوعة بموجب معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى في السنة المالية 2020.

وقال مشروع القانون الصادر، يوم أمس الاربعاء: "لا يجوز تخصيص أو إتاحة أي من الأموال المصرح بها لوزارة الدفاع للسنة المالية 2020 أو أي سنة مالية بعد ذلك، لاختبار وتقييم أو شراء أو وضع أي صاروخ محظور بموجب معاهدة الصواريخ النووية. (كما لو كانت هذه المعاهدة سارية المفعول)".

وتم تقديم مشروع القانون في 14 فبراير، من قبل تولسي غابارد عضو مجلس النواب من هاواي، التي يريد الانضمام إلى السباق الرئاسي القادم من الحزب الديمقراطي.

وفي أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نية بلاده الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية عن الانتهاكات الروسية المزعومة للاتفاقية. وقد فندت موسكو هذه الاتهامات، مضيفة أن واشنطن نفسها انتهكت الاتفاق.