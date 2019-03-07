كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلسلة انفجارات تستهدف تجمعا تأبينيا لسياسيين أفغان بكابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت سلسلة من الانفجارات، اليوم الخميس، إحدى المناطق غربي العاصمة الأفغانية كابول بالقرب من تجمع تأبيني لسياسيين أفغان يحضره الرئيس التنفيذي للحكومة عبد الله عبد الله.

وبحسب قناة "شمشاد" الأفغانية، "وقعت سلسلة انفجارات بالقرب من تجمع تأبيني للاحتفال بمناسبة ذكرى مقتل عبد العلي مزاري، زعيم أقلية الهزارة في منطقة دشت برتشي غربي العاصمة كابول".

ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن وقوع ضحايا.