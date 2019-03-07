“ماركا”: ميسي لن يشارك في مباراة المغرب والأرجنتين الودية بطنجة

مازالت الشكوك تحوم حول مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، مع منتخب بلاده في المباراة الودية التي ستجمع المغرب بالأرجنتين، في 26 من شهر مارس الجاري، بملعب “إبن بطوطة” بمدينة طنجة.

وحسب صحيف “ماركا” الإسبانية، المقربة من نادي برشلونة، فإن “النجم الأرجنتيني لن يشارك في مباراة المغرب الودية، في 26 من شهر مارس المقبل، وسيكتفي فقط بالمشاركة في المباراة الودية الأولى التي قبلها، أمام منتخب فنزويلا”.

وأكدت الصحيفة نفسها أنه ” في انتظار تأكيد رسمي من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، فإن الأسطورة “ليو”، سيعود لناديه مباشرة بعد المباراة الودية الأولى، إذ سيكون عليه الاستعداد جيدا لمباراة ديربي كاتالونيا أمام إسبانيو، والتي لا يفصلها سوى 4 أيام عن هذا الموعد”.

وشددت أيضا على أن ميسي ” يفضل أن يكون في أفضل جاهزية بدنية لهذه المواجهة، والتي ستقرب الفريق بشكل كبير من لقب الدوري الإسباني هذا الموسم”.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تمني النفس بحضور النجم ميسي لهذه المباراة، لأغراض تسويقية، وفي حال غيابه فإنه سيتم خصم حوالي 50 بالمائة من المبلغ المالي المتفق عليه، والخاص بهذه المباراة الودية، والمحدد سلفا في حوالي مليار و100 مليون سنتيم.