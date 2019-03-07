 توقيف سائق “ديباناج” في أكادير حاول سرقة محجوزات المصالح الأمنية 

أوقفت المصالح الأمنية في أكادير، زوال أمس الثلاثاء، سائق شاحنة الجر “ديباناج”، بعدما كان مرافقا للمصالح الأمنية أثناء حجز حوالي طن من المعسل الخاص بالشيشا وأزيد من 500 علبة سجائر مهربة بمنطقة تيكوين في أكادير.

وتفاجأت المصالح المختصة، فور الوصول إلي مقر مصالح الجمارك بكمية “المعسل” المحجوزة تنقصها حوالي 30 كيلوغرام، وهو ما استدعى المصالح الأمنية إلى الاشتباه في سائق الشاحنة، وهو ما تأكد لحظة اكتشاف الكمية مخبأة بإحكام تحت كرسي السائق، قبل أن يعترف الأخير بفعلته ونيته ببيعها بتعاون مع أخيه لوجهة معينة.

وتم توقيف سائق شاحنة، رفقة أخيه، وتم الإحتفاظ بهما تحت الحراسة النظرية، قبل تقدمهما للنيابة العامة المختصة في انتظار اتخاذ الأجراءات اللازمة، وتقول العدالة كلمتها في حقهما وفق المنسوب إليهما.